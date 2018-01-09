Авиакомпания "Ямал" запускает пять авиарейсов из Челябинска

Авиакомпания "Ямал" запускает прямые рейсы из Челябинска в Самару, Ростов-на-Дону, Горно-Алтайск, Астану и Волгоград. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

Список направлений утвердило областное правительство.

"Южноуральцам отныне доступны следующие маршруты: Челябинск – Самара – Краснодар, Челябинск – Ростов-на-Дону – Минеральные воды, Тюмень – Челябинск – Астана, Тюмень – Челябинск – Волгоград и Челябинск – Горно-Алтайск – Красноярск", - рассказали в пресс-службе.

Полеты начнут осуществляться с февраля.

Напомним, в июне губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин обсудили вопрос привлечения базового перевозчика из ЯНАО в Челябинскую область. В частности, рассматривалась авиакомпания "Ямал".

По предложению губернатора из областного бюджета выделят 250 млн руб. на организацию авиарейсов для базового перевозчика.