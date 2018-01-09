В Перми треснул дом. Жильцы переехали к родственникам

В Мотовилихинском районе Перми из-за трещины в доме были эвакуированы жильцы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого МЧС.

Сообщение о трещине в двухэтажном доме по адресу ул. Смирнова поступило МЧСникам 8 января в 11.17. На место выехали оперативные службы. Жильцы были эвакуированы. Пострадавших нет.

"Со стороны МЧС предприняты действия по эвакуации людей. Людей эвакуировали. На вечер они были размещены у родственников. Администрация Мотовилихинского района сегодня должна проработать вопрос о дальнейшей судьбе дома и жителей. Главная наша задача была – обеспечить безопасность", - прокомментировали инцидент в пресс-службе краевого МЧС.

Получить оперативный комментарий от администрации города не удалось.

Отметим, что двухэтажный объект построен в 1825 г.