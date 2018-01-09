ЦБ опубликовал новации в банковском секторе: взносы в АСВ выросли, требования к капиталу ужесточились

Центральный банк России опубликовал новые правила для кредитных организаций, вступающие в силу в 2018 г. Для кредитных организаций с 1 января увеличивается базовая ставка взносов в АСВ, кроме того, системно значимые банки будут выполнять более жесткие требования к ликвидности, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение ЦБ.

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С начала 2018 г. Банк России переходит к пропорциональному регулированию банковской системы. В течение года банки должны будут принять решение – либо увеличить капитал до 1 млрд руб. и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала – 300 млн руб.). Переходный период будет завершен к 1 января 2019 г. Банки с базовой лицензией получат существенные регуляторные послабления, для них будет действовать упрощенный порядок отчетности.

Что касается системно значимых банков, на которые приходится свыше 60% активов российского банковского сектора, то им 2018 г. принесет несколько важных новаций. Для них регулятор вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных "Базелем III", – норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования). Этот показатель рассчитывается как отношение имеющегося в наличии стабильного фондирования к его необходимому объему. Минимальное значение норматива установлено на уровне 100%. Кроме того, для этой группы банков с 1 января повышается минимальный норматив краткосрочной ликвидности – с 80 до 90%. Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней.

Также с нового года в соответствии с "Базелем III" повышаются надбавки к достаточности банковского капитала. Для всех банков надбавка к нормативам для поддержания достаточности капитала вырастет до 1,875%. Дополнительная надбавка за системную значимость составит 0,65% (она применяется для всех 11 системно значимых российских банков).

Наконец, Агентство по страхованию вкладов увеличит базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов с 0,12 до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).