Южноуральцам советуют не ездить на автомобилях без острой необходимости

В Челябинской области ожидается резкое ухудшение погодных условий - по данным метеорологов, днем 9 января в большинстве районов Южного Урала пройдет снег, в горах снежные осадки будут умеренными и сильными.

На дорогах возможна гололедица, усилится ветер, его порывы могут достигать 20 м/с, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасатели настоятельно рекомендуют всем водителям не выезжать без острой необходимости в условиях сильного снегопада, метели, ограниченной видимости и гололеда.

"Если же поездка необходима, нужно быть максимально подготовленным к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать правила дорожного движения. При поездке необходимо иметь с собой запас топлива, продукты, тёплую одежду. Мобильный телефон должен быть исправен и заряжен. Следует уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и соответствию их сезону", - отметили в МЧС.