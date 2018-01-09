В Иркутской области на трассе сгорел междугородный автобус.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, пожар случился в ночь на 9 января на 21 км федеральной автодороги "Вилюй" в Тулунском районе. Произошло возгорание автобуса, ехавшего по маршруту "Иркутск - Усть-Илимск".

Пожар был ликвидирован в 1.24 по местному времени. От МЧС России привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники. Причину возгорания установят специалисты.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в центре Петербурга сгорел пассажирский автобус.