Белый дом: Трамп, безусловно, будет вновь баллотироваться в президенты в 2020 году

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

По словам представителя Белого дома Хогана Гидли, Трамп, "безусловно, будет вновь баллотироваться в президенты".

При этом Гидли подчеркнул, что соперникам нынешнего американского лидера придется столкнуться с "рекордными достижениями" Трампа, которых он сумел добиться "в рекордные сроки", передает РБК. В качестве успехов главы США Гидли назвал экономическую сферу, а также разгром в Ираке и Сирии представителей запрещенной в России террористической организации ИГ.

Стоит напомнить, что первый год правления Трампа был отмечен рекордно низкими рейтингами. Нового минимального значения этот показатель достиг 8 декабря. Тогда рейтинг популярности президента США, согласно исследованию аналитического Pew Research Center, упал до 32%.

Ранее отмечалось, что рейтинги демократов Барака Обамы и Билла Клинтона, предшественников Трампа, никогда не опускались ниже 38% и 37% соответственно. Уровень поддержки президента Джорджа Буша-младшего один раз упал до 25%.

В конце апреля 2017 года рейтинг одобрения деятельности Трампа в первые 100 дней стал самым низким с 1945 года.