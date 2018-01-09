"Не изжили из себя "совок". Владимир Соловьев возмущен лекцией преподавателя в УрФУ

Журналист Владимир Соловьёв опубликовал на своей странице в социальной сети видео, на котором преподаватель Уральского федерального университета Константин Юрченко читает лекцию на тему: "Почему студенты выведут экономику из кризиса". Преподаватель уверяет, что люди 1965-1975 годов рождения - хорошо умеют врать и приписывают себе чужие заслуги, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Это вводная лекция для одиннадцатиклассников, которые попали на тест-драйв в УрФУ. Лекция называется "почему студенты выведут экономику из кризиса" На экране основные тезисы от К.П. Юрченко. Что скажут юристы?А мы после этого удивляемся, почему у нас такое молодое поколение", - пишет в своём Twitter Соловьёв.

На видео преподаватель говорит о том, что те люди, которые получили свое образование в конце 80 - начале 90 годов, сразу же стали ненужные. "Это лихие 90-е годы, когда эти люди были вынуждены как-то выживать. Они научились грабить, убивать и обманывать - это то, что они научились делать... [Теперь] это директора заводов, ректоры вузов", - говорит он.

"Дискриминационные рассуждения. На мой взгляд, совершенно непозволительные ни в одной цивилизованной стране", - заявил Соловьёв.