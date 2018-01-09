Борис Дубровский назначил магнитогорца членом челябинского облизбиркома

Губернатор Борис Дубровский назначил Дениса Романова членом облизбиркома. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Назначить членом избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса Романова Дениса Ивановича", - говорится в документе.

Отметим, что Романов с августа 2008 года работал на "Магнитогорском метизно-калибровочном заводе".

Напомним, в конце декабря были досрочно прекращены полномочия члена челябинского облизбиркома Натальи Макаровой. До октября она занимала должность заместителя председателя областной избирательной комиссии.