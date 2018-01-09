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от издателя  |  комментариев: 67


Миграция меняет лицо России Россия стремительно меняется. Меняется ее этнический, языковый, конфессиональный состав – весь социокультурный облик страны, что в конечном итоге изменит Россию как цивилизацию. Это все происходит на наших глазах. Крайне низкая рождаемость русских компенсируется намного более высокой рождаемостью у других народов России и миграционным приростом. С 1991 года страна "приросла" почти 10 млн мигрантов, но даже это не спасло от убыли населения – настолько катастрофичными стали демографические последствия разрушительных "реформ". При этом руководством России сделана негласная ставка на миграцию для сохранения численности населения страны. Возможно и даже вполне вероятно, что это действительно позволит сохранить численность. Но позволит ли это сохранить единую страну?
09.01.2018
общество ;
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09.01.2018 07:35 Мск (09:35 Екб)
политика | В России
Минфин предложил увеличить жалование чиновников за счет сокращения штата
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чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Министерство финансов опубликовало проект закона о порядке сокращения предельной численности федеральных государственных гражданских служащих. Согласно ему, высвободившиеся средства будут направлены на материальное стимулирование оставшихся чиновников, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект опубликован на портале проектов нормативных актов. Федеральные органы исполнительной власти будут направлять предложения по проведению административной реформы в правительственную комиссию. Минфин с учетом решения комиссии внесет проект постановления, устанавливающего предельную численность и фонд оплаты труда федеральных госслужащих и работников центральных аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

"Пропорционально сокращению объема бюджетных ассигнований на оплату труда (в расчете на год) федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, увеличивается объем бюджетных ассигнований на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти", - говорится в проекте постановления.

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09.01.2018 07:35 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:35 Екб


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Минфин предложил увеличить жалование чиновников за счет сокращения штата
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