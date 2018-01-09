Минфин предложил увеличить жалование чиновников за счет сокращения штата

Министерство финансов опубликовало проект закона о порядке сокращения предельной численности федеральных государственных гражданских служащих. Согласно ему, высвободившиеся средства будут направлены на материальное стимулирование оставшихся чиновников, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект опубликован на портале проектов нормативных актов. Федеральные органы исполнительной власти будут направлять предложения по проведению административной реформы в правительственную комиссию. Минфин с учетом решения комиссии внесет проект постановления, устанавливающего предельную численность и фонд оплаты труда федеральных госслужащих и работников центральных аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

"Пропорционально сокращению объема бюджетных ассигнований на оплату труда (в расчете на год) федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, увеличивается объем бюджетных ассигнований на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти", - говорится в проекте постановления.