Причиной крупного пожара в тюменской многоэтажке стал поджог

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного пожара в тюменской многоэтажке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

По данным следствия, вечером 8 января некто поджег одну из квартир. В результате пожара уничтожено имущество жильцов. Во время тушения огня спасатели нашли тело тюменца, его личность устанавливается.

Жильцы дома эвакуированы, следователи осматривают место происшествия и выясняют причины произошедшего. На месте трагедии находится руководство следственного управления. Напомним, площадь возгорания составила 1 тыс. 500 "квадратов".