Регионы решили обойтись 18 марта без референдумов

Регионы отказываются от проведения одновременно с президентскими выборами местных референдумов.

В Севастополе плебисцит о гербе города проводить будут, но, как пояснили в законодательном собрании, к 18 марта организовать его все равно не успевают.

В Коми общественники пытались вынести на референдум вопрос о переносе столицы республики из Сыктывкара в Ухту. Инициативная группа собрала необходимые 14 тыс. 999 подписей, однако в конце декабря республиканский избирком признал недействительными более 10% из них и отказал группе в регистрации.

В итоге из заявленных осенью региональных референдумов состоится только один — в Волгоградской области на голосование вынесут вопрос о переводе времени на час вперед. Количество подписей, поданных за проведение референдума о переводе стрелок на один час, облизбирком признал достаточным для регистрации инициативной группы.

Отказ от проведения референдумов одновременно с президентскими выборами связан с тем, что в Администрации президента не уверены в том, что опросы способны поднять явку, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. "Люди не готовы идти на абы какие референдумы, поэтому дополнительные голоса технические вопросы не привлекут,— поясняет он. — Интересующие же людей вопросы обычно конфликтные. Например, как Исаакиевский собор в Петербурге". Однако по острым вопросам, подчеркивает эксперт, придется определяться и кандидату от власти, "а ему делать это не всегда хочется". Господин Макаркин напомнил, что референдумы в России проводятся крайне редко и, как правило, в тех случаях, когда обойтись без них нельзя — например, при объединении субъектов федерации.

Референдум же по техническому вопросу создаст прецедент. "Регионы решат, что если власть такое инициирует, то почему нельзя проводить по другому поводу, более острому? Власть в принципе не очень одобряет такой способ решения вопросов — результат может быть совершенно непредсказуемым",— сказал он, пишет газета "Коммерсант".