Спасатели предупредили о метелях и снегопадах в Челябинской области

Спасатели Челябинской области сообщили, что 9 января в регионе в большинстве районов ожидается небольшой снег, местами умеренный, в горах - сильный.
Читайте также:
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС области, в отдельных районах прогнозируются метели, в горах снежные заносы, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, отдельные порывы до 15-20 м/с.
Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.
Спасатели рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок.