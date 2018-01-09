Спасатели предупредили о метелях и снегопадах в Челябинской области

Спасатели Челябинской области сообщили, что 9 января в регионе в большинстве районов ожидается небольшой снег, местами умеренный, в горах - сильный. Читайте также: В Китае сильнейшие снегопады привели к человеческим жертвам Прокуратура начала проверку ГИБДД и властей Владивостока после транспортного коллапса из-за снегопада Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС области, в отдельных районах прогнозируются метели, в горах снежные заносы, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, отдельные порывы до 15-20 м/с. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач. Спасатели рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок.

09.01.2018 05:01 Мск | Денис Линов

07:01 Екб





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Спасатели предупредили о метелях и снегопадах в Челябинской области