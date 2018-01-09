В Екатеринбурге потушен крупный пожар на складе

Пожарные потушили огонь на складе в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент Накануне.RU, угрозы окружающей среде нет. Пожарные 3,5 часа боролись с огнем на складе с сырьем для производства пластиковой тары. 9 января в 01:30 по местному времени огонь удалось ликвидировать. В настоящее время ведутся работы по проливке и разбору сгоревших конструкций.

Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части в районе пожара провели замеры воздуха. Превышения концентрации вредных веществ не зафиксировано. Причина пожара устанавливается.