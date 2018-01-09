В ближайшее время начнутся испытания второго лайнера МС-21

Первые испытания второго российского магистрального лайнера МС-21 пройдут в скором времени.

Об этом на свой странице в Facebook сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. "Первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полёта. В конце февраля — начале марта к испытаниям присоединится второй самолет, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе", — написал Рогозин.

По его словам, на заводе проводится подготовка к запуску в серийное производство МС-21. Это произойдет в 2019 году. По словам вице-премьера, самолет будет выпускаться с двигателем модели ПД-14.

Напомним, свой первый полет лайнер МС-21 выполнил в мае 2017 года.