СМИ: Трампа могут допросить в рамках "российского дела"

Адвокаты президента США Дональда Трампа ожидают запроса со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, занимающегося "российским делом" о якобы вмешательстве Москвы в выборы главы государства в 2016 году.

Об этом сообщает CNN. "Белый дом продолжает полную кооперацию с офисом спецпрокурора для того, чтобы выработать решение как можно раньше", — сказал представитель Белого дома Тай Кобб.

Как говорят источники телеканала, на данный момент стороны не вели переговоров о возможности проведения допроса, сообщает Газета.ru.

Ранее Трамп сообщил, что специальное расследование департамента юстиции США в отношении его "связей с Россией" будет справедливым и объективным.