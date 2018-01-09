В Минобороны предупредили о возможных терактах с помощью дронов

Террористы способны нанести удар в любой стране с помощью дронов.

Об этом заявило Минобороны России.

"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране", — говорится в сообщении ведомства.

"Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства", — уточнили в Минобороны.

Как говорят в оборонном ведомстве, аппараты, использованные террористами, могли быть получены только от страны, обладающей "высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах".

В настоящее время специалисты устанавливают каналы поставки террористам данных технологий и устройств, пока точно определен только факт их иностранного происхождения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, российские военные в Сирийской арабской республике (САР) сорвали беспилотную атаку на авиабазу Хмеймим. На территории Хмеймим были сбиты беспилотники, "принадлежащие исламистской фракции, действующей в этом районе", какой именно — не уточняется.