Посол России в Мексике счел глупостью информацию о вмешательстве России в выборы

Посол России в Мексике Эдуард Малаян назвал "глупостью" сообщения о вмешательстве России в предстоящие президентские выборы в Мексике.

"У России абсолютно нет никаких намерений, да и просто резона для этого (вмешательства в выборы. — прим. ред.), это глупость, кому-то нужно эту тему поддерживать на плаву — вот и стараются ее поддерживать", — сообщил Малаян. "Лучше бы подумали [США] о своих действиях в этой стране", — отметил посол.

"В беседах с представителями посольства России мексиканцы — как официальные лица, так и простые граждане — не сомневаются, что все это [информация о вмешательстве в выборы. — прим. ред.) является плодом чьих-то измышлений", — подчеркнул Малаян, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил о присутствии признаков "российского вмешательства" в предстоящие президентские выборы в Мексике.

Комментируя эти слова, член Совфеда РФ от Пермского края Алексей Пушков, назвал их "паранойей на экспорт", отметив, что Вашингтон сам вмешивается в выборы "по всему миру".