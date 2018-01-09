В Москве задержан участник "гонок на Gelandewagen" с правами на чужое имя

Один из участников "гонок на Gelandewagen" задержан в Москве после ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГУ МВД России, на улице Профсоюзной произошла авария с участием двух иномарок. Прибывшим сотрудникам ДПС один из водителей предъявил паспорт и водительские права, выданные в одной из стран ближнего зарубежья.

У полицейских возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные "на другие данные". Кроме того, сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников "гонок на Gelandewagen" в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами.

Позже, в отделе полиции, личность водителя была установлена. Против него завели дело об административном правонарушении.

Напомним, 22 мая 2016 года Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения на автомобиле "Mercedes-Benz", устроив гонки с полицией