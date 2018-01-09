В Пентагоне прокомментировали беспилотную атаку на авиабазу Хмеймим

Пентагон не располагает детальными данными об обстоятельствах атаки боевиков на российские военные объекты в Сирии.

Однако военное ведомство США считает, что орудующие на Ближнем Востоке экстремисты используют при совершении подобных вылазок беспилотные летательные аппараты, доступные в открытой продаже. Об этом заявил сотрудник пресс-службы министерства обороны США, майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

"У меня нет никаких деталей относительно того, с чем сталкиваются российские силы [в Сирии]", - отметил официальный представитель военного ведомства США. Таким образом, он отреагировал на просьбу уточнить, считает ли Пентагон, как и военное ведомство России, что террористы в Сирии получили от каких-то государств определенные высокие технологии, позволяющие применять беспилотные летательные аппараты для организации своих вылазок, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, российские военные в Сирийской арабской республике (САР) сорвали беспилотную атаку на авиабазу Хмеймим. На территории Хмеймим были сбиты беспилотники, "принадлежащие исламистской фракции, действующей в этом районе", какой именно — не уточняется.