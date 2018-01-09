Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень: трое погибших

8 января в 13:30 на 10 км региональной автодороги Екатеринбург - Тюмень произошло ДТП с участием автомашин Киа и ВАЗ-2112.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в результате происшествия три человека погибли и четыре пострадали, из них двое детей. Предположительно, 20-летняя девушка, управляя автомашиной Киа, двигаясь со стороны Екатеринбурга, допустила занос машины, в результате выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной ВАЗ-2112, которой управлял 36-летний мужчина.

В автомашине Киа находились два человека, девушка водитель (находится в реанимации) и пассажир мужчина, который скончался от полученных травм, находился на переднем пассажирском сидении справа.

В ВАЗ-2112 находились пять человек: водитель, который скончался от полученных травм, двое детей, которые находились в детских удерживающих устройствах, девочка 3-4 лет находилась в ДУУ на переднем пассажирском сидении справа (госпитализирована в состоянии комы) и годовалая девочка находилась в ДУУ на заднем пассажирском сидении слева, за водителем (госпитализирована в хирургическое отделение).

Кроме того, одна из пассажирок ВАЗ 2112 скончалась от полученных травм, еще одна женщина госпитализирована.