Украинские нацисты митинговали у Киево-Печерской Лавры

Около 30 человек в балаклавах из украинской нацистской организации "С14" вечером заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру, сообщают киевские СМИ. Нацисты пришли с баннерами "ФСБ, вон из лавры" и "Нет московской агентуре". Формальным поводом в этот раз послужил случай в Запорожье, когда священник, следуя канонам Церкви, отказался отпевать погибшего младенца, который не был крещен, а вслед за ним это отказались делать в соседнем храме.

При въезде в Лавру произошли словесные перепалки и небольшая потасовка. Из Лавры вышел настоятель владыка Павел, но разговор также закончился конфликтом. Нацисты пропустили несколько автомобилей, которые, по их словам, не принадлежат сотрудникам Лавры. В то же время они акции начали бить по капоту автомобиль Range Rover, который пытался проехать. Однако после двухчасовых выходок нацисты ушли. Ситуация спокойная.

Отметим, что в начале января в Запорожье на похоронах погибшего двухлетнего младенца священник был приглашен для отпевания, но, узнав, что того "крестили" раскольники, отказался это делать. Согласно канонам Церкви, такой человек не является крещеным и членом Церкви, поэтому их не отпевают, а просто келейно молятся. Однако родители настаивали именно на отпевании, и предложение священника их не устроило. Родители отвезли тело ребенка в ближайший храм, но там им отказали по той же причине. В итоге позвали раскольника, который "отпел" ребенка.

Добавим, что это не первая выходка нацистов в новом году. В ночь на Рождество они облили красной краской Российский центр науки и культуры и об акте вандализма сами написали в Facebook. Злоумышленники оставили перед входом в здание надпись "Смерть России" и разбросали листовки. В ту же ночь вандалы осквернили православный храм в Чернигове, закрасив красной краской памятные таблички, установленные на его стенах в честь Переяславской рады.