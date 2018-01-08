В Тюмени ведётся проверка в связи с пожаром в жилом доме

в этот день
09.01.18
01:03
В Екб.03:03
"Называла себя майором ФСБ": как снимали с рейса жену Аршавина
Эксперты назвали самых влиятельных губернаторов декабря
В Тюмени произошел крупный пожар в девятиэтажке. ВИДЕО
Главное
Из-за усиления санкций будет создан оборонный оперативный штаб

Тема дня
Курс на 2018: что шокирует рубль? В 2017 г. ни рубль, ни нефть не испытали больших шоков. Поединок между ОПЕК и сланцевыми производителям Штатов, судя по растущим ценам на углеводороды, окончился победой первых. Сделка пролонгирована на 2018 г., на фоне стабильного спроса у барреля есть все шансы прибавить в цене. Очередной девальвации рубля, как ни ждали ее эксперты, тоже не случилось. Как будет чувствовать себя нацвалюта в 2018 г.? Насколько рубль зависим от нефти? В чем хранить деньги и куда лучше инвестировать сбережения?
06.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 55


От Калининграда до Екатеринбурга: как выглядят стадионы к ЧМ-2018 и что думают о них болельщики Будущим летом в Россию придет большой спортивный праздник - чемпионат мира по футболу. 32 сборные со всей планеты примут у себя 11 городов и 12 стадионов. Одни арены, на которых пройдут битвы за золотой кубок, уже полностью готовы и вовсю принимают у себя матчи самого разного уровня, на других стройка еще идет. Накануне.RU предлагает посмотреть, как прямо сейчас выглядят стадионы, за которыми совсем скоро будет наблюдать весь мир.
05.01.2018
спорт ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
После "Новогоднего огонька" Аллу Пугачеву обвинили в плагиате
В сети появились фотографии и имена погибших в жуткой автокатастрофе в ХМАО
Экс-министру здравоохранения Крыма грозит до 15 лет за "госизмену"
В Екатеринбурге за 31 декабря и 1 января поймали 13 пьяных водителей
В Сирии 31 декабря разбился российский вертолет, пилоты погибли
С 1 января в России выросли акцизы на бензин
В Пермском крае в воинской части погиб солдат-срочник из Магнитогорска
СМИ сообщили об уничтожении семи самолетов на российской авиабазе в Хмеймиме
Голосование
Что Вы считаете главным событием 2017 года?

Выдвижение Путина на выборы президента

Олимпийский скандал

Дело Улюкаева

Рост биткоина

Успехи РФ в Сирии

Выдвижение Грудинина в президенты

Банковский кризис/отзыв лицензий

Подготовку к ЧМ-2018 по футболу

Референдум о независимости Каталонии

Вступление в должность Трампа, санкции против РФ

Год экологии в России


Результаты 4501

В Тюмени ведётся проверка в связи с пожаром в жилом доме
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Прокуратура Тюменской области, здание (2017) | Фото: mirtelecoma.ru

В Тюмени ведётся проверка в связи с пожаром, который произошёл сегодня вечером в девятиэтажном жилом доме по Ткацкому проезду. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно предварительным данным, пожар случился в квартире на одном из верхних этажей. Пламя вышло наружу. Загорелась обшивка здания, а потом и кровля.

На место происшествия прибыли и.о. регионального прокурора Роман Тютюник, прокурор города Тюмени Эдуард Гиматов и прокурор Ленинского городского округа Алексей Андриянов для координации работы правоохранительных органов.

Прокуратура Ленинского округа начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации жилого дома. Ход проверочных мероприятий находится на контроле прокуратуры Тюменской области.

Тюмень, Олимпийская, пожар(2018)|Фото: Instagram

Другие новости по темам: пожар, возгорание, проверка, прокуратура, пожарная безопасность
08.01.2018 20:05 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
22:05 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.01.2018 18:15 Мск
В Тюмени произошел крупный пожар в девятиэтажке








Добавить комментарий:

В Тюмени ведётся проверка в связи с пожаром в жилом доме
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+