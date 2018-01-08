В Тюмени ведётся проверка в связи с пожаром в жилом доме

В Тюмени ведётся проверка в связи с пожаром, который произошёл сегодня вечером в девятиэтажном жилом доме по Ткацкому проезду. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно предварительным данным, пожар случился в квартире на одном из верхних этажей. Пламя вышло наружу. Загорелась обшивка здания, а потом и кровля.

На место происшествия прибыли и.о. регионального прокурора Роман Тютюник, прокурор города Тюмени Эдуард Гиматов и прокурор Ленинского городского округа Алексей Андриянов для координации работы правоохранительных органов.

Прокуратура Ленинского округа начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации жилого дома. Ход проверочных мероприятий находится на контроле прокуратуры Тюменской области.