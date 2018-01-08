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Экс-нападающий "Урала" Роман Павлюченко может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана
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Роман Павлюченко нападающий ФК Урал (2017) | Фото: Накануне.RU

Экс-нападающий "Урала" и сборной России Роман Павлюченко может продолжить карьеру в премьер-лиге Казахстана.
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"Футболиста предлагали "Кайрату", но, несмотря на не самые высокие финансовые запросы 36-летнего нападающего, алматинский клуб отказался, ссылаясь на новый вектор развития. "Кайрат" нацелен на омоложение состава и замену ушедшему бомбардиру Жерару Гоу ищет среди молодых либо находящихся на пике форвардов. Павлюченко имеет несколько предложений из ФНЛ, но более склонен продолжить карьеру в высшем дивизионе, пусть и не российском", - утверждает портал Prosports.kz.

По данным издания, сейчас агенты пытаются устроить Романа в казахстанскую команду.

Напомним, предыдущим клубом Павлюченко был московский "Арарат", который он со скандалом покинул в ноябре прошлого года. До этого бывший форвард сборной России выступал за екатеринбургский "Урал", из которого ушел по семейным обстоятельствам.

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21:15 Екб


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Экс-нападающий "Урала" Роман Павлюченко может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана
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