ЦИК РФ: Избирательный фонд Путина полностью сформирован

В избирательный фонд Владимира Путина к данному моменту поступило более 400 млн рублей.

Согласно материалам, опубликованных на сайте Центризбиркома (ЦИК) РФ, точное количество поступивших средств составляет 400 030 935 рублей в виде пожертвований от юридических лиц. В частности, от партии "Единая Россия" в фонд поступило 28 млн рублей.

На данный момент из общего числа средств израсходовано 14,4 млн рублей, из них 9,1 было потрачено на "изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов".

Как ранее сообщало Накануне.RU, 7 января ЦИК завершил приём документов от претендентов на участие в выборах президента России в порядке самовыдвижения. С начала кампании в комиссию поступило 46 уведомлений от желающих баллотироваться, при этом документы на рассмотрение подали только 15 кандидатов.

В настоящее время зарегистрированы уполномоченные представители от 14 политических партий: Владимир Жириновский — от ЛДПР, Григорий Явлинский — от "Яблока", Борис Титов — от "Партии Роста", Сергей Бабурин — от "Российского общенародного союза", Антон Баков — от "Монархической партии", Павел Грудинин — от КПРФ, Ксения Собчак — от "Гражданской инициативы", Максим Сурайкин — от "Коммунистов России", Наталья Лисицына — от "РОТ Фронта" и др.