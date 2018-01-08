Бюджет Минобороны РФ на 2018 год спланирован с учетом завершения сирийской операции

Бюджет Министерства обороны России на 2018 год не будет подвергнут секвестру и сформирован на уровне 2017 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минобороны.

"В 2017 году бюджет военного ведомства был сокращен на 6%. Сокращение не затронуло расходы на социальные обязательства и госпрограмму вооружений. Планирование бюджета 2018 года осуществлялось с учетом завершения сирийской операции. При формировании бюджета на 2018 год было принято решение, что расходы Минобороны секвестру не подлежат, а размер бюджета останется на уровне 2017 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу отчитался президенту страны Владимиру Путину о количестве выведенной из Сирийской арабской республики военной техники. 11 декабря Путин побывал на базе Хмеймим и приказал начать вывод российской военной группировки с территории Сирии.