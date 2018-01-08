Водоканал Екатеринбурга продолжит перекачку воды с Южного Урала

Екатеринбургский "Водоканал" принял решение продолжить перекачку воды по Нязепетровскому тракту из Челябинской области в окрестности уральской столицы до конца января 2018 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Каскад перекачки воды из резервного водохранилища, расположенного в Челябинской области, был запущен в эксплуатацию в начале октября 2017 года. Из-за скудного прошлогоднего весеннего паводка образовался дефицит водных ресурсов города, и единственным вариантом для устранения дефицита в 25 млн кубометров стала перекачка воды из Нязепетровского водохранилища.

Отмечается, что объёмы воды, поступающей по Нязепетровскому тракту, составляет от 6 до 8 млн кубометров в месяц, но в начале ноября было зафиксировано резкое снижение объёма естественной приточности — вместо предполагаемых 4 млн кубометров в месяц не более 1 млн. При этом водопотребление Екатеринбурга составляет 18 млн кубометров воды в месяц. Таким образом, дефицит водных ресурсов лишь увеличился: на сегодняшний день он превышает 8 млн кубометров. По данным "Водоканала", ссылающегося на расчёты специалистов, в текущей ситуации накопленной воды уральской столице хватит только до середины марта.