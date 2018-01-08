Рогозин: В России создан оперативный штаб по развитию ОПК России

В России создан оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны в условиях предполагаемого усиления санкций США. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце декабря 2017 года американские СМИ опубликовали список российских компаний и ведомств, которые могут попасть под новые санкции США в рамках принятого закона. Так, в данном списке числятся концерны и организации "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", АО "Вертолёты России", концерн "Созвездие", Объединённая авиастроительная корпорация, Объединённая судостроительная корпорация, "Уралвагонзавод", НПО "Высокоточные комплексы", Научно-производственное объединение "СПЛАВ", ПАО "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург", АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" и др.
Позже, 4 января, "Альфа-банк" уведомил предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) о прекращении их обслуживания из-за санкций.
По словам Рогозина, оперативный штаб сформирован в составе коллегии Военно-промышленной комиссии с целью "обеспечения устойчивого развития ОПК" и стабильного исполнения государственного оборонзаказа в условиях прогнозируемого усиления американских санкций против предприятий российского ВПК. Об этом вице-премьер написал в своём Twitter.
В Коллегии #ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития #ОПК и стабильного исполнения #ГОЗ в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред Коллегии #ВПК Олег Иванович Бочкарев pic.twitter.com/KxZC0PaRDl— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 января 2018 г.