Рогозин: В России создан оперативный штаб по развитию ОПК России

В России создан оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны в условиях предполагаемого усиления санкций США. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце декабря 2017 года американские СМИ опубликовали список российских компаний и ведомств, которые могут попасть под новые санкции США в рамках принятого закона. Так, в данном списке числятся концерны и организации "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", АО "Вертолёты России", концерн "Созвездие", Объединённая авиастроительная корпорация, Объединённая судостроительная корпорация, "Уралвагонзавод", НПО "Высокоточные комплексы", Научно-производственное объединение "СПЛАВ", ПАО "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург", АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" и др.

Позже, 4 января, "Альфа-банк" уведомил предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) о прекращении их обслуживания из-за санкций.

По словам Рогозина, оперативный штаб сформирован в составе коллегии Военно-промышленной комиссии с целью "обеспечения устойчивого развития ОПК" и стабильного исполнения государственного оборонзаказа в условиях прогнозируемого усиления американских санкций против предприятий российского ВПК. Об этом вице-премьер написал в своём Twitter.