Экс-министр здравоохранения Крыма арестован на месяц

Задержанный в Киеве экс-министр здравоохранения российской Республики Крым Петр Михальчевский арестован на месяц. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение вынес суд Херсона, частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая требовала 60 суток ареста.

В прокуратуре считают, что факт работы Михальчевского первом правительстве Республики Крым является деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. Также прокуратура подозревает его в организации референдума в Крыму в марте 2014 года.

Защита экс-министра утверждает, что содержание под стражей - слишком жесткая мера пресечения, поскольку он не собирается покидать Украину и хочет доказать свою невиновность. Сам Михальчевский заявил, что не считает себя виновным в каких-либо правонарушениях.

"Я, можно сказать, попал под каток истории. Ничего противоправного не совершал. В организации референдума о присоединении Крыма к России отношения не имею, в самом референдуме не участвовал", – сказал он.

Как передает ТСН, Михальчевский приехал в Киев еще три года назад и проживал с семьей в большой квартире на 18-м этаже новостройки в спальном районе на левом берегу Днепра.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Михальчевский был задержан в Киеве 5 января. Он был первым министром здравоохранения Республики Крым с марта по июнь 2014 года. Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал ему уйти в отставку из-за массовых нарушений в том числе коррупции, в сфере здравоохранения. На Украине ему грозит до 15 лет тюрьмы за "госизмену".