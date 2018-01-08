Мария Захарова обвинила главу ЦРУ во вранье

Россия "на протяжении десятилетий" пытается вмешиваться в американские выборы, заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео.

По его словам, сказанным в интервью CBS News, он обеспокоен также аналогичными попытками других государств.

"У нас много врагов, которые хотят ослабить западную демократию», — сказал глава американской спецслужбы", — сказал Помпео.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, комментируя слова главы ЦРУ, обвинила его во лжи.

"Партнёры совсем заврались, — написала она на своей странице в Facebook. — Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия "начала" это грязное дело?"

Дипломат подчеркнула, что все прошедшие "десятилетия" ни официальные лица, ни спецслужбы США ни разу не делали таких заявлений и не ставили подобных вопросов перед российской стороной.

"Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа, — сказала представитель российского МИДа. — Вот тогда всё и началось: бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о "руке Кремля" — одним словом, песня половецких пленниц".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил о присутствии признаков "российского вмешательства" в предстоящие президентские выборы в Мексике.

Комментируя эти слова, член Совфеда РФ от Пермского края Алексей Пушков, назвал их "паранойей на экспорт", отметив, что Вашингтон сам вмешивается в выборы "по всему миру".