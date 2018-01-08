В Подмосковье возбуждено дело по факту убийства пенсионерки и ее дочери

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту убийства пенсионерки и ее дочери. У следствия уже есть подозреваемый.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, вечером 7 января на участке, прилегающем ко двору одного из домов по улице Зайцева деревни Семибратское Коломенского района, были найдены тела 81-летней женщины и ее 56-летней дочери с телесными повреждениями в виде множественных колото-резанных ран. Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

"Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели. Также получены сведения, указывающие на то, что данное преступление совершил 69-летний супруг погибшей 56-летней женщины. Его местонахождение в настоящее время устанавливается", - сообщили в следствии.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Московской области было возбуждено уголовное дело из-за массового отравления детей в сауне.