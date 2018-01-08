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от издателя  |  комментариев: 55


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Новости
08.01.2018 14:15 Мск (16:15 Екб)
экономика | В России | За рубежом
Минэкономразвития: Россия не рассматривает возможность выхода из ВТО
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Всемирная торговая организация ВТО (2011) | Фото:gdb.rferl.org

В Минэкономразвития РФ заявили, что Россия не рассматривает возможность выхода из Всемирной торговой организации.

Напомним, ранее первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников допустил, что Россия может выйти из ВТО в случае, если будет удовлетворен иск Евросюза к РФ на 1,39 млрд евро за год. В таком размере ЕС оценил убытки от введения ответных санкций России на свинину европейского производства.

Как передает "Интерфакс", в пресс-релизе Минэкономразвития подтверждается, что Россия будет участвовать в арбитраже по оценке адекватности запроса Евросоюза, а также инициирует третейское разбирательство, направленное на установление факта выполнения РФ всех пунктов решения органа ВТО по разрешению споров (ОРС). В ведомстве пояснили, что в том случае, если ответчик не выполняет решение ОРС, возможен запрос на предоставление права на приостановление уступок. При этом речь не идет о каких-либо штрафных санкциях или компенсации уже понесенных истцом потерь. По правилам ВТО, истец может получить право только на приостановление своих уступок в рамках соглашений организации. То есть истец получает право на неисполнение в отношении ответчика своих обязательств по соглашению ВТО, к примеру, "повышать импортные пошлины в отношении товаров ответчика, вводить в отношении таких товаров количественные ограничения на импорт, включая полные запреты, а также применять иные ограничения и запреты в объеме эквивалентном своим потерям".

Свинокомплекс пермский, свиньи(2017)|Фото: Маргарита Рощупкина

В рамках данного спора ЕС просит предоставить себе право на приостановление уступок в размере 1,39 млрд евро в год, что по мнению ЕС, является стоимостью импорта в Россию из ЕС живых свиней и иных продуктов свиноводства на 2013 год, то есть до введения российских ветеринарных запретов в отношении данной продукции. Однако, подчеркивают в российском министерстве, оснований требовать приостановления уступок у ЕС нет.

"РФ полностью привела свои ветеринарные запреты и ограничения в соответствие с решениями ОРС 5 декабря 2017 года. Россельхознадзор разрешил импорт на территорию РФ живых свиней и иных необработанных продуктов свиноводства со всей территории ЕС, за исключением административных территорий отдельных стран-членов ЕС, где были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Перечень таких административных территорий сформирован на основании информации предоставленной ЕС в соответствующие международные организации. Более того, в ЕС также запрещено перемещение свиноводческих товаров с данных территорий", - отмечают в Минэкономразвития.

В министерстве напомнили, что Россельхознадзор также разрешил импорт термообработанной продукции с территории всего Евросоюза при условии выполнения требований по обработке, установленных международным эпизоотическим бюро.

Напомним, ранее в Совете Федерации назвали "беспределом" требование Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.

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08.01.2018 14:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:15 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.01.2018 20:40 Мск
Россия может выйти из ВТО








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Минэкономразвития: Россия не рассматривает возможность выхода из ВТО
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