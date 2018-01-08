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от издателя  |  комментариев: 55


От Калининграда до Екатеринбурга: как выглядят стадионы к ЧМ-2018 и что думают о них болельщики Будущим летом в Россию придет большой спортивный праздник - чемпионат мира по футболу. 32 сборные со всей планеты примут у себя 11 городов и 12 стадионов. Одни арены, на которых пройдут битвы за золотой кубок, уже полностью готовы и вовсю принимают у себя матчи самого разного уровня, на других стройка еще идет. Накануне.RU предлагает посмотреть, как прямо сейчас выглядят стадионы, за которыми совсем скоро будет наблюдать весь мир.
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спорт ;
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В одной из уральских колоний построили легендарный танк Т-34 из снега и льда
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танк Т-34, скульптура из снега (2018) | Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В уральской ИК-46 (Невьянcк) подведены итоги традиционного конкурса по изготовлению снежных фигур. Победителями признаны авторы скульптуры легендарного танка Т-34.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, осужденные всех отрядов приняли участие в конкурсе на самый оригинальный проект из снега и льда, который воплотили в локальных участках. Среди конкурсных работ встречались сказочные персонажи, патриотические скульптуры, а также фигуры, символизирующие предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в наступившем году.

танк Т-34, скульптура из снега(2018)|Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В итоге победителем конкурса стала фигура, установленная в изолированном участке отряда №3 и символизирующая 75-ю годовщину со дня одного из важнейших сражений Великой Отечественной войны – битву на Курской дуге. Этим символом стал танк Т-34, оказавший огромное влияние на исход войны и дальнейшее развитие мирового танкостроения.

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08.01.2018 13:43 Мск | Невьянск | информационная служба Накануне.RU
15:43 Екб


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В одной из уральских колоний построили легендарный танк Т-34 из снега и льда
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