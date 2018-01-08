В одной из уральских колоний построили легендарный танк Т-34 из снега и льда

В уральской ИК-46 (Невьянcк) подведены итоги традиционного конкурса по изготовлению снежных фигур. Победителями признаны авторы скульптуры легендарного танка Т-34.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, осужденные всех отрядов приняли участие в конкурсе на самый оригинальный проект из снега и льда, который воплотили в локальных участках. Среди конкурсных работ встречались сказочные персонажи, патриотические скульптуры, а также фигуры, символизирующие предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в наступившем году.

В итоге победителем конкурса стала фигура, установленная в изолированном участке отряда №3 и символизирующая 75-ю годовщину со дня одного из важнейших сражений Великой Отечественной войны – битву на Курской дуге. Этим символом стал танк Т-34, оказавший огромное влияние на исход войны и дальнейшее развитие мирового танкостроения.