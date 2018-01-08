Пушков назвал "паранойей на экспорт" обвинения России во вмешательстве в выборы в Мексике

Член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал высказывание советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, который увидел признаки "российского вмешательства" в будущие выборы президента Мексики. Сенатор назвал это "паранойей на экспорт", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Макмастер заявил, что на предстоящих президентских выборах в Мексике существует "вмешательство" Москвы. По его мнению, "первые признаки уже видны".

Ситуацию прокомментировал Алексей Пушков.

"Паранойя на экспорт: в США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в Мексике! Прием понятен: по всему миру вмешиваются США, но обвиняют Россию", - написал он в своем Твиттере.

Напомним, ранее Пушков прокомментировал розыгрыш постпреда США при ООН Никки Хейли российскими пранкерами Вованом и Лексусом.