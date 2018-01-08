Кравчук считает, что нужно изменить "минский формат"

Чтобы остановить войну в Донбассе, нужно изменить или наполнить другим содержанием "минский формат". Об этом сказал первый украинский президента Леонид Кравчук на телеканале "112 Украина".

По его словам, для прекращения войны надо сначала сесть за стол переговоров с Россией один на один.

"Пока мы не договоримся с Россией: что мы можем, что Россия может, что мы не можем, - ну, скажем, о территориальной целостности и суверенитете мы никогда не можем говорить, все остальные можно обсуждать", - считает Кравчук.

"(Нужно) изменить или наполнить "минский формат" другим содержанием. Я здесь вижу или переход к "будапештскому формату", или оставить "минский", но наполнить его другими возможностями", - добавил он.

Также, по его мнению, Украина должна вступить в НАТО, поскольку Россия является ее соседним государством, а в войне в Донбассе виновата "рука Кремля". Насколько такая позиция соответствует возможности диалога с Россией, Кравчук не отметил.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в августе прошлого года Кравчук заявил, что Украина должна настаивать на выполнении не Минских соглашений, а Будапештского меморандума 1994 года о гарантиях ее безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия. При этом чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый в декабре 2016 года признал, что Будапештский меморандум первой нарушила именно Украина, заявив об отказе от нейтралитета и курсе на интеграцию в НАТО.