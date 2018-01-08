СМИ узнали распорядок дня Трампа: в основном смотрит телевизор и говорит по телефону

СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп стал меньше времени уделять делам, но при этом больше смотреть телевизор, совершать телефонные звонки и писать в свой Twitter.

Как пишут "Известия" со ссылкой на портал Axios, согласно распорядку дня президента, Трамп начинает рабочий день в 11.00 с брифингов по вопросам разведки и нацбезопасности. Однако в его графике с 8.00 до 11.00 запланировано "решение административных вопросов" в Овальном кабинете. По данным издания, в этот период Трамп находится в своей резиденции, смотрит телевизор, разговаривает по телефону и публикует сообщения в Twitter.

В Овальном кабинете Трамп работает до 18.00. В это время он проводит одну или две встречи, после чего совершает телефонные звонки или смотрит новости в столовой, которая находится рядом с кабинетом. После окончания рабочего дня президент возвращается в жилую часть Белого дома, где вновь смотрит телевизор или говорит по телефону. Как отмечает портал, в начале своего президентства Трамп начинал работать раньше и позже заканчивал.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Трамп всегда за работой: он постоянно звонит сотрудникам, конгрессменам, министрам и лидерам зарубежных стран.

Напомним, недавно в США раскрыли тайну необычной прически Дональда Трампа: как оказалось, это результат процедуры по пересадке волос.