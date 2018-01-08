"Называла себя майором ФСБ": в "Аэрофлоте" рассказали о ситуации со снятой с рейса женой Аршавина

В авиакомпании "Аэрофлот" прокомментировали ситуацию со снятой с рейса Алисой Аршавиной – супругой известного российского футболиста Андрея Аршавина.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что инцидент произошел на борту самолета, летевшего по маршруту Москва – Алма-Ата: жена спортсмена якобы собралась поменять подгузник годовалой дочери прямо перед взлетом в аэропорту Шереметьево. В итоге ее сняли с рейса.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных связей "Аэрофлота", Аршавину сняли с рейса с детьми и сопровождающей их няней "за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа".

"Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна. Согласно рапорту старшего бортпроводника, госпожа Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки. Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение", - говорится в официальном сообщении "Аэрофлота".

По данным авиакомпании, за 200 м до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности.

"При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа. На основании этого КВС принял решение о снятии пассажиров с рейса. В рапорте отмечается, что пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж", - сообщили в "Аэрофлоте".

Там добавили, что располагают свидетельскими показаниями других пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение женщины.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Андрей Аршавин задумался о завершении карьеры футболиста.