Голикова: бюджет 2017 года оказался более успешным, чем бюджеты предыдущих двух лет

В первых числах февраля Счетная палата России сформирует оперативный отчет по исполнению бюджета 2017 года. Об этом заявила председатель СП Татьяна Голикова.

По ее словам, "он оказался более успешным, чем бюджеты предыдущих двух лет".

"Более высокая цена на нефть по сравнению с той, что планировали, дала возможность мобилизовать в бюджет больше доходов. Мы на данный момент оцениваем их поступление примерно на 240-270 миллиардов рублей больше запланированного. И ожидаем, что дефицит будет меньше заложенного в законе о бюджете. По нашим оценкам, 1,8-1,9 процента ВВП", - заявила Голикова в интервью "Российской газете".

А на вопрос о перспективах бюджета 2018 года глава Счетной палаты ответила, что "оснований, чтобы он исполнялся стабильно и по доходам, и по расходам, достаточно".

"Для этого созданы все механизмы, включая защитные. И весь январь будет проводиться дополнительная работа, чтобы уже с 1 февраля начать перечислять запланированные целевые средства, которые предназначены регионам. А финансирование федеральных министерств и ведомств началось уже с 1 января", - добавила Татьяна Голикова.

Напомним, ранее Росстат заявил, что инфляция в 2017 году составила минимальные за новейшую историю России 2,5%.