В понедельник утром в Екатеринбурге сгорели несколько строительных вагончиков. ЧП произошло на улице Гастелло.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 9 часов 25 минут. На площади в 50 кв.м огнем были повреждены б/у вещи и внутренняя отделка в трех строительных вагончиках. В тушении были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 10 часов 37 минут. Причину возгорания еще предстоит установить.

Как сообщало Накануне.RU, на днях в Екатеринбурге эвакуировали 16 человек из-за пожара на подземной парковке.