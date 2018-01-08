В РФС пообещали предоставить информацию о допинг-пробах, интересующую ФИФА

Российский футбольный союз выступил с заявлением по ситуации с расследованием о якобы имеющихся случаях использования допинга в отечественном футболе.

Напомним, в ноябре прошлого года были озвучены фамилии 34 российских игроков, которые стали объектами расследования ФИФА на предмет употребления допинга. Сообщалось, что список составил информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков: по его данным, все перечисленные футболисты являлись частью "государственной допинг-программы", и он готов поделиться этими сведениями с Международной федерацией футбола. После этого в РФС заявили, что намерены провести собственное расследование.

"30 декабря 2017 года специальная комиссия РФС во главе с временно исполняющим обязанности президента организации Александром Алаевым отправила в клубы РФПЛ запросы о пробах, интересующих ФИФА. Полученная информация проанализирована и в ближайшее время будет предоставлена СКР и ФИФА, которая ведет собственное расследование. Представители медицинских штабов ряда клубов РФПЛ будут приглашены для более подробных разъяснений предоставленной информации членам комиссии.

В то же время Российский футбольный союз уже отправил письмо руководству ФИФА, в котором выразил готовность максимально полно и объективно расследовать все возможные случаи нарушений антидопинговых правил в рамках российского законодательства. В связи с этим было предложено провести совместное заседание комиссии РФС и медицинского комитета ФИФА с привлечением всех заинтересованных сторон", - говорится в заявлении на официальном сайте Российского футбольного союза.

Напомним, ранее в РФС заявляли, что у ФИФА нет убедительных данных о "допинге" у российских футболистов.