В Лос-Анджелесе вручили премии "Золотой глобус": фильм Звягинцева "Нелюбовь" остался без награды

В Лос-Анджелесе завершилась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Мероприятие прошло в ночь на 8 января в отеле "Беверли-Хилтон".

По его итогам лучшим драматическим фильмом была признана картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха. Он же получил "Золотой глобус" за лучший сценарий. Приз в номинации "Лучший фильм-комедия или мюзикл" получила работа Греты Гервиг "Леди Берд".

Гэри Олдмен стал лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". Лучшей актрисой в драматическом фильме признали Фрэнсис Макдорманд, сыгравшую роль Милдред Хейз в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Победу в номинации "Лучший режиссер" праздновал Гильермо дель Торо за фильм "Форма воды". "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал" завоевал "Рассказ служанки". Исполнительница главной роли в нем Элизабет Мосс стала лучшей актрисой в драматическом сериале. Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг Браун за роль в картине "Это мы".

Лучшим мини-сериалом стала "Большая маленькая ложь". Сыгравшая в нем Николь Кидман была названа лучшей актрисой в этом жанре. Лучшим актером в мини-сериале стал Юэн Макгрегор за роль в картине "Фарго".

Как сообщает РБК, лучшим анимационным фильмом была признана работа под названием "Тайна Коко". А в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победу одержала картина "На пределе" производства Германии и Франции. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", также представленный в этой номинации, в итоге остался без награды.

Напомним, лента "Нелюбовь" также вошла в шорт-лист на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".