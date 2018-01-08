Полиция: Рождество в Свердловской области обошлось без ЧП

Полиция обеспечила порядок в период проведения богослужений в честь Рождества Христова в Свердловской области.

"Органы внутренних дел Среднего Урала обеспечили правопорядок на 339 объектах религиозного культа в 47 населенных пунктах, где состоялись праздничные мероприятия в честь Рождества Христова. В их проведении приняли участие порядка 69 тысяч 400 человек. Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, в общей сложности в охране общественного порядка и общественной безопасности задействовались 2 тысячи 333 сотрудника полиции, 68 представителей частных охранных предприятий, 127 членов добровольных народных дружин, 53 казака, представители Росгвардии и иных заинтересованных ведомств.

Напомним, в ночь с 6 на 7 января в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге состоялось общегородское праздничное богослужение. Божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.