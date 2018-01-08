Макмастер увидел признаки "российского вмешательства" в будущие выборы президента Мексики

На предстоящих президентских выборах в Мексике существуют признаки "вмешательства" Москвы, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Первые признаки уже видны", — передаёт его слова издание The Hill.

В качестве ещё одного примера "российского вмешательства" в дела других государств Макмастер привёл каталонский референдум.

По его словам, Москва прилагает серьёзные усилия по "поляризации демократических обществ и сообществ друг против друга, создать кризис доверия и подорвать единство в Европе".

Выборы президента Мексики состоятся в июле 2018 года.