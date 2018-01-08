В Южной Корее предостерегли от недооценки Ким Чен Ына

Южнокорейский политолог Чон Сон Чан заявил, что лидера КНДР Ким Чен Ына опасно судить только по возрасту, недооценивая его способности.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информагентство "Рёнхап", северокорейскому вождю сегодня, 8 января, исполнилось 34 года. При этом в самой КНДР его дата рождения и возраст официально не упоминаются.

"В наших СМИ до сих пор только по возрасту Ким Чен Ына судили о его способностях, но это очень опасно", — цитирует "РИА Новости" политолога из сеульского Института имени короля Седжона.

Чон Сон Чан напомнил о Корейской войне (в развязывании которой Сеул обвиняет Пхеньян), которая вспыхнула, когда первому президенту Северной Кореи Ким Ир Сену (деду Ким Чен Ына) было 37 лет.

Политолог уточнил, что во время недавнего правления в Республике Корея президентов Ли Мён Бака и Пак Кын Хе власти страны готовились лишь к "развалу" КНДР, недооценивая лидера этого государства, тогда как он добился развития ядерной и ракетной программ и в результате "подавляющего военного превосходства" над Южной Кореей.

"Очень опасно ослаблять бдительность в отношении Северной Кореи", — подчеркнул Чан Сон Чан, отметив также необходимость "добиваться военного и особенно ядерного паритета" между корейскими югом и севером в ходе диалога Сеула и Пхеньяна.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября, после очередного запуска межконтинентальной баллистической ракеты в Северной Корее.

22 декабря Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие санкции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

3 января Ким Чен Ын отдал приказ начать переговоры с южнокорейским руководством через "горячую линию". Данное мероприятие состоялось в тот же день посредством спецсвязи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

Кроме того, 1 января стало известно о намерении Пхеньяна отправить на зимние Олимпийские игры свою сборную.