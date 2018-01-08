ЦИК РФ завершил приём документов от самовыдвиженцев на президентские выборы

Центризбирком (ЦИК) РФ 7 января завершил приём документов от претендентов на участие в выборах президента России в порядке самовыдвижения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЦИК.

С начала кампании в комиссию поступило 46 уведомлений от желающих баллотироваться, при этом документы на рассмотрение подали только 15 кандидатов.

7 января в ЦИК поступили документы от пяти самовыдвиженцев.

Кроме того, с начала президентской кампании в комиссию поступило ещё 21 уведомление от политических партий о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов.

Так, в настоящее время зарегистрированы уполномоченные представители от 14 политических партий: Владимир Жириновский — от ЛДПР, Григорий Явлинский — от "Яблока", Борис Титов — от "Партии Роста", Сергей Бабурин — от "Российского общенародного союза", Антон Баков — от "Монархической партии", Павел Грудинин — от КПРФ, Ксения Собчак — от "Гражданской инициативы", Максим Сурайкин — от "Коммунистов России", Наталья Лисицына — от "РОТ Фронта" и др.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 25 декабря ЦИК отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Алексея Навального на президентский пост, ввиду отсутствия у него пассивного избирательного права из-за наличия непогашенной судимости. Сам оппозиционер, в свою очередь, во время своего выступления на заседании Центризбиркома, заявил о своём праве идти на выборы, сославшись на соответствующий вердикт Европейского суда по правам человека. Однако, как стало известно 30 декабря, Верховный суд РФ отказался признать решение комиссии незаконным.