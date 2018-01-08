Российские военные сорвали беспилотную атаку на авиабазу Хмеймим

Российские военные в Сирийской арабской республике (САР) сорвали беспилотную атаку на авиабазу Хмеймим.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера в СМИ появилась информация о новой атаке боевиков на российскую базу.

Как сообщает РБК со ссылкой на телеканал BBC, российские военные уничтожили зафиксированные ими беспилотные летательные аппараты возле Латакии на северо-западе САР, о чём говорится в заявлении Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным собственных источников BBC, на территории Хмеймим были сбиты беспилотники, "принадлежащие исламистской фракции, действующей в этом районе", какой именно — не уточняется.

Напомним, террористическая атака на российскую базу в Сирии произошла также в новогоднюю ночь. Министерство обороны РФ подтвердило гибель двух военнослужащих, при этом опровергло данные газеты "Коммерсант" об уничтожении семи самолётов.



Хмеймим