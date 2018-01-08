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Собянин, Кадыров, Якушев: эксперты назвали самых влиятельных губернаторов декабря и главные тренды в региональной политике
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Владимир Путин, форум ОНФ (2017) | Фото: youtube.com

Региональная политика Кремля в минувшем декабре, как полагают эксперты, стала частью президентской кампании. Они отмечают несколько трендов: с одной стороны, курс на успокоение региональных элит: так, в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин почти не подвергал критике власти на местах; с другой стороны, "социалка" выйдет во время кампании на первый план – аналитики считают, что "центр" будет спрашивать с регионов строже и критиковать жестче. Что касается списка самых влиятельных губернаторов – его лидеры не сменились: Собянин, Кадыров, Якушев, Полтавченко.

Рейтинг и исследование трендов за декабрь подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В документе (имеется в редакции Накануне.RU) отмечается, что на рейтинг влияли шаги и заявления президента, решения Кремля по поводу финансирования регионов по итогам года, а также проходящие на местах протестные кампании.

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук: "Лидерами рейтинга по-прежнему остаются мэр Москвы Сергей Собянин (1-е место) и глава Чечни Рамзан Кадыров (2-е место). Укрепляются позиции губернатора Тюменской области Владимира Якушева (перемещается в рейтинге с 4-го на 3-е место): так, в декабре состоялось заседание рабочей группы Госсовета РФ по развитию промышленного потенциала регионов, которую возглавляет Якушев.

На фоне слухов о том, что назначенный на пост полпреда в СЗФО Александр Беглов может в будущем претендовать на должность главы Санкт-Петербурга, незначительно теряет позиции действующий глава региона Георгий Полтавченко (с 3-го на 4-е место). Заметно ослабевают позиции губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (с 7-го на 11-е место) - после заявления Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, что региональные власти "явно недорабатывают" в связи с высокими счетами за оплату услуг ЖКХ для жителей военных городков – в связи с вопросом из данного субъекта РФ".

Еще несколько интересных перемещений в декабрьском рейтинге АПЭК: усиливается влияние Сергея Аксенова (с 16-го на 13-е место). Позитивно на позиционировании этого чиновника может сказаться задержание заместителя начальника крымского управления Федеральной антимонопольной службы России Вячеслава Токарева, которое, по словам главы Республики Крым, произошло после его просьбы к главе МВД региона проверить информацию по этому чиновнику.

Незначительно ослабевает влияние главы Пермского края Максима Решетникова (с 14-го на 15-е место) – на фоне отставки главы администрации губернатора Игоря Юсупова и неопределенности по кандидатуре его преемника.

Поступательно усиливает влияние врио главы Дагестана Владимир Васильев (с 18-го на 16-е место). После его прихода в республику регион продолжает получить дополнительную поддержку Центра. Например, около 3,2 млрд. рублей этому субъекту будет выделено из Резервного фонда президента.

На фоне очевидного роста влияния главы Минсельхоза, экс-главы Кубани Александра Ткачева теряет позиции губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 10-го на 18-е место).

После того, как Свердловская область не вошла в список регионов, получающих от федерального центра дополнительные ресурсы за достижения в социально-экономическом развитии, заметно теряет влияние глава региона Евгений Куйвашев (с 17-го на 20-е место).

Серьезно укрепляются позиции главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой (с 37-го на 29-е место) - регион оказался лидером среди регионов УрФО, которым правительство выделит дополнительные финансовые ресурсы за успехи в социально-экономическом развитии.

В декабре врио губернаторов по-прежнему использовали карт-бланш на выстраивание архитектуры региональной власти (характерно, например, окончательное кадровое решение по кандидатуре мэра областного центра в Самарской области), считают эксперты.

В то же время представители региональных элит и заинтересованных федеральных игроков переходят от выжидания к более активному торгу с руководством субъектов, в которых в сентябре 2018 года пройдут губернаторские выборы. На этом фоне взаимоотношения региональных властей и подобных игроков могут развиваться по одному из трех наиболее очевидных сценариев.

Десятка региональных лидеров по версии АПЭК:

Сергей Собянин (Москва)

Рамзан Кадыров (Чеченская Республика)

Владимир Якушев (Тюменская область)

Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург)

Алексей Дюмин (Тульская область)

Рустам Минниханов (Татарстан)

Александр Дрозденко (Ленинградская область)

Андрей Воробьев (Московская область)

Дмитрий Кобылкин (ЯНАО)

Алексей Гордеев (Воронежская область)

Другие новости по темам: региональная политика, рейтинг губернаторов, апэк, влияние, владимир путин, кремль
08.01.2018 12:19 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:19 Екб


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Собянин, Кадыров, Якушев: эксперты назвали самых влиятельных губернаторов декабря и главные тренды в региональной политике
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