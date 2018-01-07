На Южном Урале из-за аварии без газоснабжения в 20-градусный мороз остались более тысячи абонентов

В поселке Межевом Саткинского района Челябинской области воскресенье, 7 января, произошла авария на газопроводе. Из-за нее при 20-градусном морозе без газоснабжения остались 1300 абонентов. Об этом Накануне.RU сообщили в Министерстве энергетики России.

"7 января в 03-30 в поселке Межевой Саткинского района произошло

срабатывание предохранительного запорного клапана на ГРП. ГРП принадлежит

администрации Саткинского муниципального района.

Прекращено газоснабжение 1 300 абонентов.

Температура наружного воздуха -22ºС.

В 08-30 аварийно-восстановительные работы завершены.

В 15-30 восстановлено газоснабжение 1 150 абонентов. Пуск газа оставшимся

потребителям будет осуществляться по индивидуальным заявкам", - сообщили в ведомстве.

В региональном ГУ МЧС России в девять вечера по местному времени Накануне.RU сообщили, что не подключенными остаются 68 абонентов, работы по подключению продолжаются. "Всего для устранения последствий аварии привлечено 22 человека, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единицы техники", - сообщили в МЧС.