В Белоруссии в цирке гимнастка сорвалась с высоты 9-этажного здания

В Гомельском цирке в Белоруссии с высоты сорвалась гимнастка, сообщает БЕЛТА.

Гимнастка упала во время номера на высоте 9-этажного здания, когда акробаты выполняли трюки, уточняет агентство. В сети появилась видео падения девушки. На кадрах видно, как гимнастка с размаху летела из рук одного акробата к другому. Второй гимнаст ее поймал, однако девушка выскользнула из его рук и упала за пределы страховочной сетки.

В настоящий момент девушка находится в больнице. Врачи рассказали, что переломов у нее нет. У гимнастки гематома головы. По словам медиков, хирургическое вмешательство не требуется.