В ДТП в Балашихе попала маршрутка - пострадали пять человек

Серьезное ДТП с участием маршрутки произошло в Балашихе (Московская область). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Подмосковью, авария произошла около 16:20 в воскресенье, 7 января, на шестом километре трассы М-7. По данным спасателей, розлива топлива нет, движение не перекрывалось. Для ликвидации последствий аварии привлекались пять единиц техники и 15 человек.

Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Все они были госпитализированы. По предварительным данным, в маршрутку врезался легковой автомобиль. Причины аварии сейчас выясняют следователи. Не исключается вариант с опьянением водителя легковушки.