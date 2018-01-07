Один человек скончался в результате взрыва в метро в Стокгольме

В Стокгольме скончался 60-летний мужчина, в руках у которого взорвался некий предмет, подобранный им на станции метро Varby Gard на юго-западе шведской столицы. Как передает The Sun, мужчина скончался в больнице.

По неподтвержденным властями данным, взорваться могла граната. Известно, что устройство взорвалось уже после того, как мужчина подобрал его с земли. Также была госпитализирована 45-летняя женщина, получившая ранения.

После взрыва полиция оцепила станцию и прилегающую к ней территорию. Между тем, представитель полиции заявил, что нет оснований считать это ЧП террористическим актом.

Напомним, 7 апреля 2017 г. угнанный грузовик врезался в толпу в Стокгольме. В результате атаки погибли пять человек, десятки получили ранения. Террорист был задержан. Им оказался уроженец Узбекистана Рахмат Акилов. Полиция заявила, что мужчина симпатизировал запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.